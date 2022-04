CdS – Atalanta-Napoli, la probabile formazione degli azzurri. Zanoli al posto di Di Lorenzo

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha svelato le ultime indiscrezioni per quanto riguarda la possibile formazione titolare del Napoli nella prossima sfida di Campionato contro l’Atalanta. Secondo quanto traspare, per sostituire l’infortunato Giovanni Di Lorenzo, Spalletti sarebbe intenzionato a dare fiducia ad Alessandro Zanoli. Il terzino sarebbe pronto ad essere schierato titolare a Bergamo. Sulla fascia destra Politano è in vantaggio su Lozano, mentre a centrocampo ancora panchina per Piotr Zielinski.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI.

Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne.