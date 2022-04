Quest’oggi Devis Mangia, ct della Nazionale maltese, è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, una trasmissione radiofonica che va in onda su 1 Station Radio. Mangia ha parlato dell’esclusione dell’Italia dai prossimi mondiali. Ecco le sue dichiarazioni:

“Per me è un grande dispiacere, come sportivo e come italiano. Quello è il sentimento prevalente. E’ chiaro che bisogna riveder le cose. Noi guardiamo l’eliminazione del 2018 e del 2022 ma, l’ultimo Mondiale a cui abbiamo partecipato, siamo stati eliminati già nel girone. C’è da dire che, invece, le nazionali giovanili stanno ‘tenendo l’urto’. Le cose vanno tutto sommato bene con la Nazionale under-19, così come l’under-21. Il problema ‘è capire cosa succede dopo e, soprattutto, di iniziare ad inquadrare il concetto di ‘giovane’. Infrastrutture? Sì, lamentai il problema anni fa, da altre parti c’è molta più attenzione, in Italia no. Se all’estero il termine ‘giovane’ si usa per un ragazzo di 17-18 anni e, invece in Italia per giocatori di 22-23, evidentemente è un problema.

C’è una scarsa considerazione dei giovani in Italia e mancata crescita del movimento. I risultati degli ultimi anni, anche a livello di club, ci danno questo tipo di risposta. E’ una questione proprio di sistema. Pensate al Barcellona: affronta diversi problemi negli anni e riparte dai propri giovani. In riferimento a quell’under-21 del 2013, avevo ottimi giocatori ma avevo anche delle mancanze: molti giocatori ancora non erano titolari in Serie A. Negli anni successivi il livello dell’Under-21 è aumentato ma, poi, quei giocatori non sono riusciti a confermarsi su certi palcoscenici”.