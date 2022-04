Per la prima volta in questo campionato gli stadi tornano ad ospitare il 100% dei tifosi e quasi tutti i biglietti per i big match della 31a giornata sono sold-out.

Al Gewiss Stadium di Bergamo, per la partita di domenica tra Atalanta e Napoli, ieri sera erano disponibili meno di 4 mila biglietti su 20 mila totali. All’Allianz, invece, è un quasi tutto esaurito mentre il Milan viaggia verso le 60 mila presenze certe.