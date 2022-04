Secondo quanto riporta il quotidiano Il Roma, il rinnovo di Fabian Ruiz sembra essere ancora in alto mare. A quanto pare bisognerà capire se il Napoli ha in mente di ripartire da un giocatore come lui o se prendere giovani bravi, lasciando così andare i senatori.

Tutto questo, però, dipenderà dalla posizione in classifica e se a fine stagione arriverà o meno lo scudetto.