Ottavio Bianchi, grande doppio ex di Atalanta e Napoli, parla delle sue ex squadre che si sfideranno nella partita di domenica a Bergamo. Nell’intervista Bianchi parla anche della possibilità del Napoli di vincere lo scudetto e del peso che avrà l’assenza di Osimhen nella sfida.

Ecco le sue parole:

“Credo che il Napoli abbia una bella possibilità di vincere lo scudetto: ha tutte le carte in regola, una squadra solida. L’Atalanta, in campionato, sta facendo facendo fatica in casa ma fuori no e le difficoltà si sono viste contro le squadre piccole che si chiudono. Osimhen sta facendo molto bene ma il Napoli ha una rosa veramente importante e ha la possibilità di cambiare: sono diversi gli uomini di qualità tra gli azzurri e da loro possono arrivare giocate decisive.”