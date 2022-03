In seguito alla mancata qualificazione dell’Italia ai prossimi mondiali che si svolgeranno in Qatar tra novembre e dicembre 2022, Mario Balotelli, attaccante che in passato ha vestito la maglia della nazionale azzurra, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Sky Sport. Balotelli ha detto la sua riguardo questa grande delusione e ha speso qualche parola per il ct Roberto Mancini. Queste sono state le sue dichiarazioni:

“Ha fatto male a tutti. Non è questione della convocazione di adesso contro la Macedonia e contro la Turchia. Il Mondiale era a dicembre, la possibilità di andare c’era comunque, non mi si erano chiuse le porte, pensavo che magari se fossero andati al Mondiale mi sarei ancora fatto vedere e speravo di poterci andare, ho perso una possibilità importante pure io e poi vedere l’Italia fuori dai Mondiali è una cosa che fa troppo male. Sono mancato? Io manco quando si perde, è facile dirlo, prima della partita nessuno lo diceva. Ho visto la partita e ci sono state tante occasioni, io sotto porta sono bravino però le partite così non è se se metti un giocatore o l’altro per forza di cose vinci, non è detto, non è che se c’era Mario vincevamo, però c’erano buone possibilità per fare un gol, ma il calcio è così, a volte la palla non entra.

Mancini? Non l’ho sentito ma io gli voglio bene comunque e sono felicissimo che rimanga,anche perchè in pochi anni ha già vinto un Europeo. Ci sta che la gente sia delusa e tutti quanti siano tristi per questa mancata qualificazione perchè fa male, però non puoi dimenticare che è un allenatore che ha fatto vincere l’Europeo a una squadra che è forte ma nessuno se l’aspettava, ha fatto un grande lavoro, quindi merita di continuare”.