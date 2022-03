CdS – FIGC, le ultime sul piano di Gravina per il rilancio

Dopo la cocente delusione in seguito alla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali in Qatar 2022, la FIGC non si arrende. Infatti, Gabriele Gravina, presidente della Federazione, ha dichiarato di essere già al lavoro per rilanciare la nazionale e risollevarla dopo questa brutta batosta.

Risolto il problema del CT, con Mancini che resterà almeno fino al 2026, è previsto a Roma subito un incontro con tutte le componenti della sua governance per discutere, tra le altre cose, delle riforme di sistema.

Come riportato dal quotidiano il Corriere dello Sport, il primo obiettivo dell’Italia di Mancini è ora quello di confermarsi nel 2024 agli Europei in Germania, mentre il presidente Gravina da qui a settembre 2023 dovrà riuscire a ottenere per la FIGC l’organizzazione di Euro 2032.