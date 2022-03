UFFICIALE – Nigeria-Ghana, Osimhen guida ancora l’attacco dal primo minuto!

Dopo il match di andata del 25 marzo, Nigeria e Ghana saranno di nuovo in campo alle 19:00 per cercare di conquistare un posto ai prossimi Mondiali in Qatar. La prima partita si è conclusa sul punteggio di 0-0, oggi Osimhen ed i suoi compagni hanno l’occasione di regalare, d’avanti ai propri tifosi, la storica qualificazione. Così come venerdì scorso, l’attaccante del Napoli sarà ancora titolare dal primo minuto per guidare l’attacco della sua nazionale. Poco male per gli azzurri ed i suoi tifosi dato che, l’ex Lille, salterà il match con l’Atalanta per squalifica!