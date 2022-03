Angelo Gregucci, allenatore, ha parlato a 1 Station Radio del futuro di due calciatori spesso accostati al Napoli, Berardi e Balotelli.

“Berardi? Mi aspettavo una crescita così, ora c’è da vedere se abbandonerà la sua zona di comfort, il Sassuolo. Può lanciarsi a alti livelli giocando anche le competizioni europee in settimana. Balotelli? Sul calciatore le qualità sono indiscutibili, ma se volesse mettersi in discussione dovrebbe tornare in Italia, non in Turchia”.