Bruscolotti: “Finale di stagione infuocato per il Napoli! Anguissa? Vi dico cosa non mi piace”

Il noto ex capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul finale di stagione e su Anguissa. Queste le sue parole: “Anguissa mi ha fatto una gran bella impressione, soprattutto nelle primissime uscite. Dal punto di vista atletico e tecnico ha fatto davvero tanto con questa squadra sinora. Mi è solo parso un po’ troppo fragile fisicamente. Nell’ultimo periodo tra Nazionale e Covid ha avuto davvero troppi infortuni. Per il finale di stagione infuocato che attende gli azzurri, servirebbe qualcuno che da qualche garanzia in più da questo punto di vista“.