La Polonia, grazie ad un’ottima prestazione, ha conquistato la qualificazioni per i Mondiali in Qatar del prossimo anno. Zielinski, centrocampista del Napoli, ha svolto un’ottima prestazione marcando anche il tabellino: 2-0 per i biancorossi. La Macedonia del Nord di Elmas non ha eseguito l’impresa: ai Mondiali ci va il Portogallo.