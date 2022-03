Nella giornata di ieri ben sei calciatori hanno lasciato Coverciano e la Nazionale italiana per far ritorno alla base, tra scelte e problemi fisici: Verratti, Jorginho, Immobile, Insigne, Berardi e Mancini. A questi, come riporta Tuttomercatoweb, si aggiunge anche Luiz Felipe nella giornata di oggi. Le condizioni del difensore della Lazio sono, infatti, da valutare e per precazione è tornato a Roma.