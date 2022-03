Valentini: “È uno schiaffone più pesante del 2017, club svegliatevi!”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Antonello Valentini, ex direttore generale della FIGC: “Voglio sperare che questo secondo schiaffone, ancor più pesante del 2017, possa dare vita ad un atteggiamento di maggior lucidità, senza egoismi, soprattutto da parte dei club, dalla Serie D alla Serie A. Di questo passo, la miopia porta a queste conseguenze. Il decreto crescita è una truffa del calcio, ha una ratio precisa: recuperare i cervelli in fuga. Dovevi però escludere i calciatori professionisti. Per i campionati dilettantistici voglio sperare che porti ad una riflessione concreta. Una cosa è tesserare i giovani, un’altra è farli giocare. I ragazzi oggi addirittura non vanno neanche in panchina, ma in tribuna. Bisogna intervenire nella mentalità delle persone. Se la Lega Serie A nega una giornata di campionato per consentire di prepararti al meglio per i play-off, allora non si va verso la stessa direzione. Avere qualche giorno in più per un allenatore è importante. Se però la Nazionale continua ad essere vissuta come un intoppo, un fastidio, come dice giustamente Gravina, da questa situazione non usciremo”.