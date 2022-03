Calcio e Finanza – Rocchi rivoluziona l’arbitraggio: pronto un corso per “varisti”

Gianluca Rocchi, ex arbitro attualmente designatore AIA, ha parlato di una vera e propria rivoluzione arbitrale.

Ne ha parlato il sito di Calcio e Finanza, secondo cui da luglio in poi verranno istituiti dei corsi per soli varisti, ovvero figure che dovranno lavorare al VAR durante ogni match. Le figure predisposte a partita saranno almeno 10. Ecco le parole di Rocchi: “Vogliamo formare arbitri che debbano seguire il modello europeo. Non bisogna seguire l’atteggiamento che si ha in campo quando si è in sala Var, altrimenti si sbaglia. Troveremo queste figure tra ex arbitri o giovani che potrebbero avere le qualità giusto per ricoprire questo ruolo”. Da queste parole si comprende che alla fine di questa stagione, dopo i tantissimi errori al monitor di questa stagione, si lavorerà finalmente per implementare il valore del sistema VAR e per minimizzare la soglia di errori che si rileva essere ancora altissima.

Rocchi è pronto a dare una svolta.