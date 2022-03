Locatelli negativo al Covid-19, raggiungerà l’Italia a Coverciano

Il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, si è appena negativizzato dal Covid-19 e raggiungerà la nazionale italiana per le gare dei playoff per il Mondiale in Qatar in programma a dicembre. Non riuscirà sicuramente ad esserci questa sera contro la Macedonia, ma se l’Italia dovesse passare, ci sarà per la finale di martedì contro la vincente di Portogallo-Turchia. A comunicarlo è il sito ufficiale dei bianconeri:

“Manuel Locatelli ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento partirà in serata per raggiungere il ritiro della nazionale italiana a Coverciano”.