Infortunio Di Lorenzo, inutile fare previsioni: la situazione

I tempi di recupero di Giovanni Di Lorenzo dopo l’infortunio subito contro l’Udinese sono incerti. Come riporta Il Corriere dello Sport, non si possono fare previsioni. Di base, per questo tipo di infortunio ci vuole tra un mese e un mese e mezzo per recuperare, ma ci sono delle tabelle personalizzate da seguire e tutto girerà intorno alle risposte che darà il calciatore. Il terzino del Napoli, quindi, salterà sicuramente Atalanta e Fiorentina, ma non c’è la certezza che sarà disponibile contro Roma, Empoli e Sassuolo.