Giuffredi: “Mario Rui ha saputo rialzarsi. Veretout? ADL non prende questi calciatori”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Mario Rui e Jordan Veretout, ha parlato ai microfoni di Radio Marte:

“Mario Rui? Spalletti lo prese alla Roma ma dopo 2 giorni di ritiro si ruppe il crociato. Per me lui è motivo di grande soddisfazione. E’ più facile soccombere ai commenti negativi o al modo di pensare sbagliato nei confronti di Mario Rui, nonostante sia stato criticato è venuto fuori facendo emergere il proprio valore. Spalletti lo chiama professore? Parole lusinghiere. Il carattere di Mario Rui è la sua forza, non snaturandolo si arriva a certi livelli”.

“Noi cerchiamo sempre di stabilire un rapporto familiare con i giocatori, di far parte della loro vita in tutto e per tutto. Se non riusciamo a creare questo tipo di rapporto vuol dire che non fanno per noi. Veretout? Il Napoli non prende calciatori così. L’idea è quella di andare sui giovani e visto il momento storico che si vive dal punto di vista finanziario va bene. Il Napoli ha già tanti giocatori esperti: c’è Lobotka, Elmas è giovane ma ha esperienza, Anguissa è esperto così come Zielinski. Il Napoli ha già tanti centrocampisti di una certa esperienza e non è detto che non ne metta un altro ma più giovane. Nel calcio oggi tutti sono portati a fare questo tipo di di discorso. Penso che il Napoli fino a quando non avrà la certezza di andare in Champions non inizierà a fare mercato”.