KKN – Graziani: “Speriamo di andare al mondiale. Osimhen? Mi sono ricreduto su di lui”

Ciccio Graziani, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal. Graziani ha parlato dei playoff che l'Italia di Mancini dovrà giocare per guadagnarsi un posto ai mondiali 2022, e del ruolo di Victor Osimhen nel Napoli di Spalletti. Ecco le sue dichiarazioni:

“Speriamo di andare al mondiale, ma io un po’ di paura ce l’ho. Non tanto per la partita di domani, è l’altra quella più tosta. Io faccio il tifo per la Turchia, ma se ti capita il Portogallo devi pensare ad un’Italia al top, cosa che francamente non vedo. Ti manca Di Lorenzo a destra, punti al rientro di Bonucci e di Chiellini. Davanti Immobile così e così. Bene Berardi, ma poi dobbiamo sperare in Insigne.

Osimhen? Il Napoli va a Bergamo senza di lui ma anche senza Rrahmani e Di Lorenzo. Il Napoli ha delle alternative ma qualche problema in più lo può evidenziare. Su Osimhen ero tra i dubbiosi ma mi sta convincendo perchè anche negli spazi stretti sta dimostrando di farsi valere anche contro le squadre che si chiudono”.