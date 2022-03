Arrigo Sacchi, allenatore di calcio, nonchè dirigente e opinionista sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport riguardo la Nazionale di Roberto Mancini e i suoi prossimi impegni, i playoff per guadagnarsi un posto ai mondiali 2022. Ecco le sue parole:

“Come vincere i playoff? L’Italia dovrà essere sempre squadra, corta e aggressiva. Contro una formazione modesta la cosa migliore è aggredirla e farla sentire piccola. Pressarli per recuperare la palla alta e non ripartire da troppo lontano. Insigne deve ritrovare entusiasmo. Berardi invece è un campione in continua crescita. Fa gol, assist, ora segna anche di destro. Immobile deve giocare con la sicurezza che ha nella Lazio e restare lucido”.