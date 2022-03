Tuttosport – Alex Meret nel mirino di un club di Serie A

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione sul futuro di Alex Meret. Il portiere friulano ha il contratto in scadenza nel 2023. Molte sono le voci di un possibile rinnovo, ma su di lui c’è un club di Serie A.

Si tratta del Torino che sogna di vedere il portiere indossare la maglia dei granata. Alex è uno degli obiettivi di Juric e in caso di addio al Napoli è intenzionato a farsi avanti per portare il calciatore tra le fila del Torino. La dirigenza piemontese studia il colpo per la prossima estate in attesa di scoprire le volontà del club azzurro e del giocatore.