Gazzetta – Spalletti studa la sfida contro l’Atalanta, costretto a tre cambi di formazione

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sugli infortuni e le squalifiche in casa Napoli. Luciano Spalletti deve fare i conti con l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo, che sarà assente per almeno tre gare, e di Andrea Petagna. Alla sua assenza si aggiunge anche quella di Victor Osimhen e Rrahmani entrambi squalificati dopo il giallo avuto contro l’Udinese.

Zanoli è il nome che potrebbe sostituire già contro l’Atalante il terzino campione d’Europa. Mertens e Juan Jesus sono invece i candidati per sopperire all’assenza in attacco e in difesa.