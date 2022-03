L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione legata a Frank Anguissa. Secondo il quotidiano non è mistero che il Napoli cercherà di strappare uno sconto sui 15 milioni di euro fissati per il riscatto definitivo del cartellino. Il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli proverà a strappare uno sconto di 4 milioni di euro. Ciò in base anche alla luce dei problemi fisici accusati nel corso di questa seconda parte di stagione.