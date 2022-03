Atalanta, rush finale di campionato: in vendita pacchetti per le ultime giornate, si parte dal Napoli

Sul proprio sito ufficiale, l’Atalanta ha reso noto che saranno messi in vendita dei pacchetti promo in vista del finale di campionato.

La società bergamasca offrirà con questa speciale promo la possibilità di accedere al Gewiss Stadium per le ultime 4 gare casalinghe della Dea, a partire da quella contro il Napoli appena dopo la sosta. Qui i dettagli:

“La Società informa i propri sostenitori che a partire da lunedì 21 marzo sarà in vendita il pacchetto promozionale 4 gare (in seguito “abbonamento”) valido per le ultime partite casalinghe del campionato 2021-22 previste dal calendario*:

Atalanta-Napoli

Atalanta-Hellas Verona

Atalanta-Salernitana

Atalanta-Empoli

*Date e orari da definire”