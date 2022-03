Bergomi a Sky Sport: “Per lo scudetto io punto sul Napoli”

Giuseppe Bergomi, ex calciatore dell’Inter ed opinionista di Sky, ha parlato della lotta scudetto.

L’opinionista di Sky confida nella vittoria finale del Napoli: “Mi è piaciuto fin dall’inizio il lavoro che è stato dal Napoli, per come hanno lavorato sia società che staff tecnico. Per lo scudetto dunque dico Napoli, ma anche Inter e Milan sono due squadre forti”. Una disamina che dunque andrebbe in direzione Napoli, da parte di una delle figure storiche degli studi di Sky Sport degli ultimi quindici anni. Il Napoli è in zona, al seconda posto e continuerà a giocarsela fino alla fine contro avversari che si stanno rivelando fortissimi quali Milan, Inter e la Juventus di Allegri che da tempo ormai sta risalendo la china in silenzio fino a giocarsi lo scontro diretto proprio contro i neroazzurri per scavalcare momentaneamente la squadra di Inzaghi.