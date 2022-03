Osimhen, l’ex allenatore a KKN: “Con me Osi non era freddo sotto porta”

Un ex allenatore di Osimhen, Mario Notaro, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della punta partenopea.

Il tecnico che ha avuto modo di allenare il nigeriano allo Charleroi ha evidenziato alla radio ufficiale del club i miglioramenti di Victor: “Quando lo allenavo io, Victor era molto nervoso quando arrivava sotto porta. Oggi è molto più riflessivo, sta migliorando sempre di più e migliorerà ancora grazie all’esperienza che sta facendo”. Il rendimento di Osimhen sotto porta sta diventando sempre più importante e quest’anno si avvia verso le quindici reti stagionali, dopo una prima annata connotata da numerosi infortuni ma allo stesso tempo di una grande seconda parte di stagione in cui stava per trascinare gli azzurri proprio in Champions League.

Un traguardo, questo della Champions, che è sempre più vicino sotto la gestione Spalletti e di cui Osimhen vuole diventare il protagonista da qui alla fine.