Sono stati pubblicati dalla Lega Calcio gli orari delle prossime tre partite del Napoli in Serie A.

Il Napoli dovrà dunque affrontare Atalanta, Fiorentina e Roma nelle tre gare che seguiranno la sosta per le gare qualificazioni in Qatar. Ecco gli orari pubblicati direttamente in basso.

Domenica 3/4 ore 15.00 Atalanta-Napoli

Domenica 10/4 ore 15.00 Napoli-Fiorentina

Lunedì 18/4 ore 19.00 Napoli-Roma