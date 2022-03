Luciano Spalletti, è intervenuto nel prepartita di Napoli-Udinese ai microfoni di Dazn.

“Cosa abbiamo recepito dalle sconfitte? Qualcosa si cerca di acchiappare per riuscire ad avere un po’ di attenzione in più. Mentre per gli altri giocare al Maradona agli altri crea una forma di attenzione superiore, noi non ci riusciamo, per cui dobbiamo per forza andarci con la testa dentro ed andare in extra, perché anche oggi se non mettiamo qualcosa in più potrebbe venire fuori una partita problematica”