RILEGGI LIVE – Napoli-Udinese: tre punti d’oro per gli azzurri e primo posto riagguantato fino a stasera

Calcio d’inizio allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per il match delle 15 che vede il Napoli fronteggiare l’Udinese reduce dall’1-1 con la Roma.

Fischio d’inizio – La squadra di Spalletti parte subito forte dinanzi ai propri tifosi, con i primi dieci minuti trascorsi quasi interamente nella metà campo bianconera.

5′ – I friulani provano a giocare di ripartenza sfruttando la velocità dei propri esterni, la partita dà subito l’impressione di due squadre che si sfidano a viso aperto e di potersi sbloccare da un momento all’altro.

21′ – Vantaggio Udinese! Clamoroso goal degli ospiti, che si portano in vantaggio per 1-0 dopo aver tenuto impegnato per diversi minuti Koulubaly e compagni nella propria area di rigore. Abile Deulofeu a trovare dalla lunetta il tiro che vale per lui il 9° goal in stagione.

45′ Arrembaggio azzurro al Maradona, con la squadra di Spalletti a caccia della rete del pareggio. Letteralmente protagonista della seconda metà del primo tempo il portiere degli ospiti Silvestri, che con due parate su Insigne e Fabian permette ai bianconeri di andare al riposo in vantaggio di un goal.

52′ – Pareggio Napoli! E’ sempre Osimhen che riporta gli azzurri in carreggiata, il nigeriano trova il decimo goal in campionato trafiggendo Silvestri con un colpo di testa su cross di Mario Rui su calcio di punizione.

63′ – Ribaltata la situazione al Maradona! Grandissimo goal di Osimhen che porta in vantaggio il Napoli finalizzando una grandissima azione avviata proprio dal centravanti nigeriano che trascina la sua squadra sul 2-1!

90′ Termina il match al Maradona! Con gli azzurri che portano a casa tre punti fondamentali in chiave Scudetto, in attesa che si disputino i match di Inter e Milan il Napoli si porta così momentaneamente al primo posto agguantando i rossoneri impegnati alle 20.45 a Cagliari.