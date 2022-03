UFFICIALE – Cagliari, infortunio per Nahitan Nandez

Il Cagliari rende noto in via ufficiale che il calciatore Nahitan Nandez sarà fuori dagli schemi di Mazzarri per un bel pò, questo il comunicato dei sardi:

“A seguito di un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in allenamento, Nahitan Nandez si è sottoposto ad esami strumentali e ad una visita specialistica eseguita dal professor Pier Paolo Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart di Roma: gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club: iter diagnostico e tempi di recupero da valutare“.