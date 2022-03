Paolo Del Genio svela il mercato del Napoli: “Questi sono i nomi”

Il giornalista Paolo Del Genio ha fatto il punto sui potenziali nuovi acquisti del Napoli, calciatori nel mirino della società secondo diverse voci provenienti dalla stampa. Così Del Genio a Kiss Kiss Napoli:

“Se sento parlare di Berardi, De Ketelaere e Olivera non posso avere un preferito, mi piacciono tutti. Per il terzino però mi dispiacerebbe lasciar partire Ghoulam, il quale non sembra vicino al rinnovo di contratto. Berardi è il miglior esterno offensivo in circolazione, non si tratta di una critica a Lozano, Politano o Ounas, ma il Napoli farebbe un colpaccio. Per quanto riguarda De Ketelaere credo sia connesso all’addio di Fabian Ruiz, è un calciatore offensivo e con una buona tecnica il belga”.