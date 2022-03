Champions – La Juventus è fuori! Impresa del Villareal a Torino, passa anche il Chelsea

Ancora una volta la Juventus non riesce a superare gli ottavi di Champions League. Il Villareal compie l’impresa dopo l’1-1 dell’andata e batte i bianconeri 3-0 allo Stadium. Dopo una serie di occasioni sprecate, la squadra di Allegri subisce due gol nel giro di pochi minuti (78′-85′), con la partita che sembrava ormai diretta ai supplementari: a segno Gerard Moreno, su rigore concesso dal VAR, e Pau Torres su calcio d’angolo; nel recupero è un altro penalty, stavolta di Danjuma, a chiudere i conti. Passa ai quarti anche il Chelsea che vince in casa del Lille per 1-2: reti di Burak Yilmaz per i padroni di casa, poi Pulisic e Azpilicueta per i Blues, che vanno avanti forti del 2-0 dell’andata.