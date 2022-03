Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il Napoli starebbe guardando in Spagna per rinforzare la sua difesa. Secondo quanto riportato dal portale l’arrivo di Mazraoui al Barcellona quest’estate potrebbe aprire ad una cessione nel club catalano. L’indiziato principale sarebbe Sergino Dest. Al terzino americano dei blaugrana in caso di cessione, sono interessate sia la Roma che il Napoli, entrambe alla ricerca di un rinforzo che vada a rinforzare la fascia destra di difesa.