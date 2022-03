Tuttosport – Napoli-Udinese verso il soldout

Il Napoli di Luciano Spalletti ospiterà questo sabato al Maradona l’Udinese di Gabriele Cioffi per la 30esima giornata di Serie A. Il campionato è agli sgoccioli e gli azzurri sono secondi in classifica a tre punti dalla capolista, nulla è ancora deciso e di certo i partenopei sono intenzionati a coronare il sogno di molti tifosi.

Tifosi che questo sabato non lasceranno soli i proprio beniamini, pronti a sostenere la squadra e sfatare il tabù Maradona, visti i recenti risultati. A tal proposito Tuttosport scrive: “Gli azzurri non saranno soli: oggi sarà esposto ai botteghini il cartello sold out“. Lo stadio degli azzurri sarà quindi al completo, pronto a tornare il 12esimo uomo in campo.