Il Mattino – Petagna e Meret out, Malcuit scalpita! Le ultime

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Napoli. Secondo il quotidiano Petagna ha riscontrato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. L’ ex centravanti della Spal ha cominciato ieri le terapie e salterà l’ Udinese. Si verificherà se potrà essere poi disponibile per il match con l’ Atalanta alla ripresa della sosta, oppure per quello successivo contro la Fiorentina. Indisponibile sabato contro l’ Udinese anche Meret che prosegue nelle terapie e sarà costretto anche a saltare la convocazione con l’ Italia di Mancini per il match di play off per un posto ai Mondiali della prossima settimana contro la Macedonia del Nord. Il portiere dovrebbe tornare a disposizione contro l’ Atalanta. Prosegue il lavoro in palestra per Malcuit che potrebbe farcela a tornare tra i convocati con l’ Udinese.