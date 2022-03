Verona-Napoli, apparso un vergognoso striscione firmato Curva Sud

Verona-Napoli è sempre una sfida molto sentita tra le tifoserie, soprattutto per i padroni di casa. Anche per la partita di quest’oggi, infatti, è atteso un clima molto ostile per i partenopei, come testimonia anche un vergognoso striscione apparso ieri nella città veneta firmato Curva Sud del Bentegodi che raffigura le bandiere di Russia ed Ucraina con sotto le coordinate geografiche della città di Napoli, come vediamo nella foto pubblicata dalla pagina Facebook Tuttocurve. Uno striscione criptico, che, però, si può interpretare come un invito alle due nazioni in guerra di bombardare la città partenopea.