Il Mattino – Tudor “scarta” Osimhen e gli preferisce Vlahovic

Tudor ha “scartato” Osimhen e gli ha preferito Vlahovic.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il tecnico del Verona preferirebbe il serbo all’attaccante del Napoli: “Osimhen l’ attaccante più forte della serie A? No. Uno dei più forti, ma per me il più forte è Vlahovic, Tudor, il tecnico del Verona, esprime la

sua preferenza sul tema attaccanti del campionato italiano e non mette al primo posto il centravanti nigeriano del Napoli, che sarà oggi avversario al Bentegodi della squadra gialloblù”. Una scelta che sembrerebbe essere netta nei confronti del nuovo numero 7 della Juventus, ma che non scalfisce minimamente la voglia di Osimhen di essere decisivo contro il Verona nel match di oggi alle ore 15 nella bolgia già acclarata del Bentegodi.