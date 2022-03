Verona, con Tudor la svolta: superati tutti i risultati di Juric

Senza dubbio una delle sorprese più grandi di questa Serie A, il Verona di Tudor ha sorpreso tutti con il suo 9° posto a quota 41 punti, a soli 5 punti dall’accesso in Europa con ancora 10 giornate a disposizione per sognare. Da un croato all’altro, con l’ex difensore della Juventus in panchina gli scaligeri hanno migliorato quasi tutti i grandi risultati già ottenuti con Juric nella scorsa stagione.

Come rivela Opta, ricco database di dati statistici, la squadra gialloblù ha guadagnato 26 punti in 14 match interni in questo campionato: esattamente gli stessi del Napoli in casa (8V, 2N, 4P); in tutta la scorsa stagione di Serie A, i gialloblù avevano ottenuto 24 punti, in 19 partite al Bentegodi.