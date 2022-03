Luciano Spalletti è rimasto totalmente sbalordito, nell’accezione negativa del termine, dalla prestazione contro il Milan; tutto si aspettava il tecnico del Napoli, fuorchè una prestazione così blanda e così sottotono in una gara importante.

Soprattutto sulla trequarti i giocatori del Napoli sono venuti meno e per questo motivo, Spalletti potrebbe adottare dei cambiamenti repentini: da un po’ di tempo la trequarti non riesce ad incidere e anche a supportare la punta, con Osimhen costretto a lotti solitarie e a scorribande nel deserto.

Come rivela Tuttosport, dunque, Spalletti potrebbe cambiare almeno due interpreti, se non tutta la trequarti, per inserire giocatori di gamba che possano dare più fastidio all’Hellas.