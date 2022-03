Verona, bella iniziativa per l’Ucraina: col Napoli una maglia speciale

Il portale tuttomercatoweb.com riporta di una bella iniziativa del Verona in occasione del match col Napoli previsto per domani sera allo stadio Marcantonio Bentegodi. I giocatori gialloblù, infatti, scenderanno in campo nel riscaldamento con una maglia speciale dedicata all’Ucraina con l’obiettivo di lanciare l’ennesimo segnale di pace proveniente dal mondo dello sport.

Le maglie, personalizzate con il numero del calciatore, saranno poi messe all’asta su MatchWornShirt e il ricavato sarà devoluto ad ABEO, Onlus attiva nell’accoglienza di bambini ucraini in questo periodo.