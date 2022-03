Niccolò Ceccarini, esperto di mercato per Tuttomercatoweb, fa il punto, nel suo editoriale del sabato sul sito, dei movimenti del calciomercato e pone l’attenzione anche sulle strategie di Giuntoli.

Il Napoli potrebbe subire qualche cessione importante in estate, soprattutto a centrocampo, dove Fabian Ruiz punta a tornare in Spagna, ma anche gli altri sono in bilico in quanto nessuno è incedibile: Giuntoli sta valutando due piste per rinforzare il centrocampo in caso di cessioni.

La prima pista riguarda l’Hellas Verona, gli avversari di domani, in quanto al Napoli piace tanto Tameze, ma il suo profilo non è il solo; infatti, Giuntoli guarda anche in casa Cagliari e osserva con attenzione Nandez, destinato all’addio tra qualche mese.