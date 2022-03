Verona, l’ex Serena consiglia il Napoli: “Deve fare attenzione”

Michele Serena è un ex attaccante di Juventus ed Hellas Verona, quest’ultima sarà l’avversaria del Napoli nel prossimo match che si disputerà questa domenica. Serena avvisa subito i partenopei rispetto alle difficoltà del Bentegodi, queste le sue dichiarazioni a 1 Station Radio:

“Il Verona è ostico per tutti anche se il Napoli ha tutte le qualità per batterlo, la squadra però ha già raggiunto la salvezza quindi giocherà in maniera ancora più aggressiva. Il Verona non ti fa giocare e può dare molto fastidio agli azzurri”.