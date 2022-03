Carmine Martino: “Napoli, piccolo capolavoro spallettiano”

Il radiocronista ufficiale di Radio Kiss Kiss Napoli Carmine Martino ha voluto esprimere il suo giudizio, estremamente positivo, sul lavoro compiuto dagli azzurri finora. In un post social infatti Martino commenta:

“Il Napoli fin qui ha incassato pochi gol e questa situazione porta spesso alla vittoria dello scudetto, unico dato negativo rispetto alla scorsa stagione riguarda la percentuale realizzativa. Questa squadra segna poco, a 10 giornate dal termine ha messo a segno solo 49 reti ma ripeto che le reti subite sono 11 in meno all’ultima gestione. Per me è un capolavoro spallettiano”.