Sono giunte al termine le gare di andata degli ottavi di finale dell’Europa League, vittoria importantissima per l’Atalanta che in casa batte i tedeschi del Leverkusen per 3-2. Vittoria schiacciante per i Rangers visto il 3-0 rifilato alla Stella Rossa nel primo round di questa fase, passa anche lo Sporting Braga sul Monaco vincendo 2-0. Piccola delusione di giornata è il Barcellona, pareggio a reti bianche contro il Galatasaray in attesa della gara di ritorno in Turchia.