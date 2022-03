Fedele: “Il Napoli deve ricompattarsi per provare a vincere lo scudetto”

Enrico Fedele è stato ospite di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live. L’ex dirigente ha commentato le ultime vicende in casa Napoli. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Di Lorenzo è un ottimo giocatore con grandi qualità fisiche, deve migliorare in difesa ma oggi come oggi il Napoli ci può fare affidamento. Il progetto del Napoli deve ripartire da Osimhen e da Koulibaly. Ha una gioventù coraggiosa ma un giocatore il gol non ce l’ha nel sangue, ha fatto massimo 14 gol a stagione. Dovrebbe, però, imparare ad essere un grande trascinatore con vicino uno che sente la porta.

Scudetto? Se il Napoli si ricompatta può aspirare allo Scudetto, anche se in minima parte, perché anche le altre rallentano. Allora il Napoli, al di là di questa sconfitta amara, può credere. Ma non deve temere l’Inter e il Milan ma se stesso.

Spalletti in confusione? Con la Lazio aveva indovinato i cambi. Lui è stato inopportuno nelle dichiarazioni di post Lazio e post Milan però non è che stia sbagliando. Osimhen e Mertens insieme può essere una soluzione? Sicuramente, io giocherei con loro due vicini. Mertens non è in un momento di forma notevole ma il Napoli deve fare gol”.