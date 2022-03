TMW – Futuro Mertens: il Napoli non farà altre offerte per il rinnovo

Dries Mertens è un’icona del Napoli e di Napoli. E’ il calciatore che con la maglia azzurra ha segnato più gol, superando anche il numero uno al mondo: Diego Armando Maradona. Molte sono le voci sul suo futuro, i tifosi vorrebbero vederlo indossare i colori del Napoli per sempre, ma sembra che questo non accadrà. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com il Napoli non farà ulteriori offerte per il rinnovo del contratto del belga. Il futuro di Ciro sarà lontano dalla sua Napoli.

Con la sua partenza e quella del capitano Lorenzo Insigne si chiude un’era fatta di sogni, qualche trofeo e tanti, tanti gol. Si chiude un ciclo che ha emozionato tifosi grandi e piccoli. Si chiudono nel cassetto meravigliosi ricordi di notti europee, di vittorie contro le big della Serie A.