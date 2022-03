Primavera – Atalanta-Napoli, gli azzurrini tornano a perdere in campionato

Il Napoli Primavera ha affrontato l’Atalanta per il match valido per la 23esima giornata di campionato di Primavera 1. Allo Stadio Bortolotti i bergamaschi si sono imposti battendo gli azzurrini per 1-0.

I giovani partenopei partono spediti e sfiorano il gol al 25′ con Mercurio. Dopo qualche minuto arriva la rete dell’Atalanta grazie allo stacco di Cissé. Il Napoli reagisce e attacca con decisione, non riuscendo però ad imporsi e trovare il pareggio. Al 90esimo Vergara con uno spunto personale va vicino al pareggio, ma alla fine è l’Atalanta a trovare la vittoria.