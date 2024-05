CdS – Mercato Napoli: i possibili acquisti dopo la cessione di Osimhen. I nomi

Con la cessione di Victor Osimhen, il Napoli incasserà oltre 100 milioni di euro da poter investire sul mercato.

Il club partenopeo è pronto a intervenire in ogni reparto e, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha già in lista alcuni giocatori da trattare: dal centrocampista Heorhij Sudakov (21 anni), nuovo gioiello del calcio ucraino, ad Alessandro Buongiorno (24), capitano e difensore del Torino. E ancora, Jonathan David (24), Santiago Gimenez (23) e Artem Dovbyk (26), uomini d’area che fanno faville in Ligue 1, Eredivise e Liga.

Tutti sono profili seguiti da più club, quindi il Napoli dovrà “combattere” per avere la meglio su qualcuno.