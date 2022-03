Osimhen ancora a secco nei big match, è in crescita ma deve migliorare

Victor Osimhen è in crescita, ma deve ancora migliorare molto da un punto di vista tattico, tecnico e dei movimenti. A riferirsi così all’attaccante nigeriano è Il Corriere dello Sport, che sottolinea come non sia ancora riuscito ad essere determinante nei big match, in cui è ancora a secco di gol. Anche quest’anno un grave infortunio lo ha costretto a saltare ben 11 partite tra tutte le competizioni, ma nelle ultime sette partite ha segnato solamente due reti ed è un dato che va assolutamente migliorato. Il modo della squadra è cambiato e lui ne soffre, ma anche lui deve metterci del suo per aiutare la squadra.