I biglietti per il settore ospiti per la sfida di domenica tra Hellas Verona e Napoli sono già finiti, come riporta la testata scaligera Hellaslive.it. I tifosi azzurri hanno dimostrato, ancora una volta, l’amore incondizionato per questa squadra: 1329 cuori partenopei saranno presenti per tifare la squadra di Spalletti.