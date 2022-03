Napoli-Milan, un solo cambio di formazione negli azzurri rispetto alla Lazio

Il Napoli è pronto ad affrontare il Milan nella sfida Scudetto domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona. Recuperi importanti negli azzurri di Luciano Spalletti che rivedranno, anche se dalla panchina, Hirving Lozano e Andrè-Frank Zambo Anguissa. Stanislav Lobotka, invece, entrato a gara in corso contro la Lazio, tornerà titolare nel centrocampo azzurro al fianco di Fabian Ruiz, come riportato sia da Tuttosport che da La Gazzetta dello Sport. Lo slovacco, inoltre, sarà l’unico cambio nell’undici titolare rispetto a quello sceso in campo all’Olimpico.